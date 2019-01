Die Bilanzqualität spielt für seriöse Investoren eine zentrale Rolle beim Anlageentscheid. Doch in welchem Ausmass beeinflusst die Verschuldung eines Unternehmens die Performance an der Börse wirklich?

Dieser Frage geht der Anlageberater Bianco Research in der obigen Grafik nach. Auf Basis der langfristigen Zinsen unterscheidet er dazu zwischen zwei Perioden: In der ersten Phase von Anfang 2014 bis Juli 2016 ist die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen im Grundtrend gesunken, wodurch sich das Kreditumfeld gelockert hat (linke Hälfte in blauer Farbe). Danach haben die Zinsen in der zweiten Phase angezogen (rechte Hälfte).

Um die Aktienperformance zu messen, sind die Unternehmen aus dem US-Leitindex S&P 500 in beiden Phasen in zehn Kategorien zu jeweils fünfzig Unternehmen eingeteilt worden. In der Kategorie 1 befinden sich die Konzerne mit dem geringsten Verschuldungsgrad, in der Kategorie 10 diejenigen mit der höchsten Schuldenlast.

Die Auswertung ergibt ein eindeutiges Bild: In der Phase mit rückläufigen Zinsen schneiden Unternehmen mit relativ hohen Schulden generell besser ab. Umgekehrt verhält es sich in der zweiten Phase, in der die langfristigen Zinsen gestiegen sind. In diesem Zeitraum schlagen sich Konzerne mit geringer Fremdkapitalisierung deutlich besser.

Das Fazit ist damit klar: Verschärfen sich die Kreditbedingungen weiter, dann sollte man den Fokus bei Aktieninvestments umso mehr auf die Bilanz richten.