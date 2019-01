In Venezuela könnte ein Regimewechsel bevorstehen. Die USA, Brasilien und Kanada haben den Präsidenten der Nationalversammlung, Juan Guaido, als Interimspräsidenten anerkannt. Die Anhänger des sozialistischen Amtsinhabers Nicolás Maduro sprechen von einem Putsch. Trotz der politischen Unsicherheit sind viele Anleger optimistisch: Der Kurs der venezolanischen Dollaranleihen ist in den letzten Wochen in die Höhe geschossen.

Zehnjährige venezolanische Staatsanleihen notieren zwar noch 70% unter Nennwert – eine vollständige Rückzahlung wird also noch nicht erwartet. Aber seit Anfang Jahr hat sich der Wert der Bonds um über ein Viertel gesteigert. Sie notieren nun so hoch wie zuletzt Mitte vergangenen Jahres.

Vor einigen Jahren war Venezuela noch einer der wichtigsten Schwellenländerschuldner für Dollaranleihen. Wer vor zehn Jahren einen ETF auf Dollar-Schwellenländerbonds kaufte, hatte automatisch über 4% in Anleihen des südamerikanischen Ölexporteurs. Die Anleihen schienen eine sichere Wette: Die hohen Öleinnahmen in Dollar sollten jeden Zahlungsausfall vermeiden.

Immerhin hat Venezuela die grössten Ölreserven der Welt. Etwa 300 Mrd. Fass soll es potenziell zur Verfügung haben. Nimmt man den heutigen Preis für Brent-Öl als Berechnungsgrundlage, beträgt der Wert dieser Reserven fast 2 Bio. $. Doch die Ölförderung ist zusammengebrochen. Zuletzt musste China immer wieder einspringen, um den Staatshaushalt zu finanzieren.

Eine neue, nicht sozialistische Regierung, die Investitionen aus dem Ausland anwirbt, könnte die Produktion ankurbeln und schnell wieder Staatseinnahmen generieren. Die Hoffnung der Anleihengläubiger, dass sie doch noch bedient werden, ist also nicht unbegründet.