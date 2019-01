Vergangenen Oktober legalisierte Kanadas Regierung den Konsum von Cannabis. Im selben Monat fiel der Bargeldumlauf signifikant. Offensichtlich haben sehr viele Menschen die neue Rechtslage dazu genutzt, Marihuana oder Haschisch mit einer Bank- oder Kreditkarte zu bezahlen und nicht mehr wie zuvor nur bar.

Zu diesem Ergebnis gelangt eine Studie, die von dem renommierten britischen Think Tank Centre for Economic Policy Research veröffentlicht worden ist. Ihr Autor ist Charles Goodhart, Ökonom und früheres Mitglied der Bank of England.

Im Oktober fiel der Bargeldumlauf um 1,2 Mrd. kan. $. Das entspricht in etwa den geschätzten Ausgaben für Cannabis-Produkte im vierten Quartal 2018, gemäss dem statistischen Amt Kanadas. Goodhart erwartet, dass sich dank der Legalisierung die Untergrundwirtschaft Kanadas um 4 bis 5% verringern wird. Gegenwärtig mache sie 2,9% des nationalen Bruttoinlandprodukts aus.