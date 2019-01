Die konjunkturelle Abkühlung in China trifft nicht nur die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt. Sie lastet auch auf den europäischen Unternehmen, die einen hohen Umsatzanteil in Fernost erwirtschaften.

Das illustriert die Entwicklung eines von Morgan Stanley zusammengestellten China Exposure Basket, in dem beispielsweise Rohstoffkonzerne wie BHP Billiton und Glencore, aber auch Luxusgüterhersteller wie Richemont und Swatch Group oder Industrieunternehmen wie der Lifthersteller Schindler vertreten sind.

Über die vergangenen sechs Monate hat der Aktienkorb gegenüber dem Gesamtmarkt deutlich an Terrain eingebüsst. Das schlägt sich ebenfalls im Bewertungsniveau nieder. So notiert das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis für die jeweils folgenden zwölf Monate inzwischen bei 11 (hellblaue Kurve, rechte Skala). Der Abschlag zum MSCI Europe ist damit so gross wie zuletzt während der Finanzkrise 2009 (dunkelblaue Kurve, linke Skala).

Die Analysten von Morgan Stanley raten vorerst allerdings davon ab, bereits auf einen Rebound zu setzen. Zu negativ sei die aktuelle Entwicklung der Gewinnprognosen, als dass von einer raschen Erholung ausgegangen werden könne. Diese dürfte frühestens im zweiten Quartal einsetzen.