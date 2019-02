Die Kehrtwende der US-Notenbank von letzter Woche bleibt das dominierende Thema an den Finanzmärkten. Anders als zuvor besteht das Fed fortan nicht mehr darauf, dass die US-Zinsen weiter erhöht werden müssen. Die Terminmärkte gehen sogar schon davon aus, dass die Notenbank die Zinsen 2020 senken wird.

Die neu entstandene Debatte dürfte auch den Dollar schwächen. Er hat lange vom höheren Wirtschaftswachstum in den USA und von den höheren Zinsen profitiert. Investoren wählten bevorzugt US-Anlagen für ihr Portfolio. Die Kehrtwende des Fed findet nun ausgerechnet zu einem Zeitpunkt statt, an dem der Greenback sich an einem historischen Top befindet.

Der Chart zeigt den Kursverlauf des Dollars gegenüber 23 Währungen der Industrie- und der Schwellenländer seit 1996. Für die Devisenanalysten der Bank Morgan Stanley (MS 42.46 1.53%) steht fest: Der seit 2011 währende Aufwärtstrend ist gebrochen. In den kommenden Jahren geht die Reise abwärts.

Der Dollar sei inzwischen sehr hoch bewertet, argumentieren die Analysten. Die Absicherungskosten für Dollarengagements seien so hoch wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Das US-Wirtschaftswachstum werde stärker an Schwung verlieren, als die meisten Ökonomen gegenwärtig annähmen. Und in der nächsten Rezession werde sich der Dollar nicht «defensiv» verhalten. Denn die US-Zentralbank sei inzwischen die einzige Notenbank, die über Spielraum verfüge, um die Leitzinsen zu senken – was in Euroland, der Schweiz und Japan bekanntlich nicht der Fall ist.