Wer überzeugt ist, dass an den Finanzmärkten längerfristig alles Richtung Mittelwert tendiert – Mean Reversion –, muss jetzt in Ölaktien (Energy), Versorger (Utilities) oder den Telecomsektor investieren. Tech-Titel (IT) und Papiere aus den Sektoren zyklischer Konsum oder Gesundheit sollten demnach gemieden werden.

Das geht aus der obigen Tabelle des Vermögensverwalters Starcapital hervor. Sie zeigt die Ranglisten der Sektor-Aktienperformance, zuerst für die zehn Jahre ab 2008 und rechts für die Periode 1998 bis 2008.

Die Ranglisten stehen fast perfekt invers zu einander. Die einstigen Sieger hatten seit 2008 das Nachsehen. Umgekehrt stehen die Verlierersektoren jetzt ganz oben. Im Tech-Sektor, der in den zehn Jahren vor der Finanzkrise die Hälfte an Wert verloren hat, haben sich die Kurse im Schnitt mehr als verfünffacht.

Die Autoren ziehen als Fazit, dass sich eine langjährige Outperformance in der Regel nicht langfristig fortsetzt und antizyklische Anleger von der Tendenz zur Mean Reversion profitieren können.

Auf der Strecke bleiben bei dieser Analyse Überlegungen, dass sich die Struktur der Wirtschaft verändern kann und gewisse Branchen langfristig an Bedeutung gewinnen oder verlieren können. Ausserdem sind die IT-Titel, die bis 2008 verloren haben, nicht dieselben, die danach zu den grossen Gewinnern gezählt haben.