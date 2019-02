Kurzfristig deutet in der Eurozone weiterhin alles auf einen Abschwung hin. Frühindikatoren wie die OECD Leading Indicators sinken. Die Einkaufsmanagerindizes befinden sich auf einem Pfad, der sie unter die 50-Punkte-Schwelle führen dürfte. Und die Zwölfmonatsschätzungen für die Unternehmensgewinne im Stoxx 600 nehmen erstmals seit Jahren ab.

Gleichwohl treffen die Abwärtskräfte den Wirtschaftsraum nicht unvorbereitet. Denn Eurolands Arbeitsmärkte befinden sich in so guter Verfassung wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Arbeitslosenrate (blaue Kurve) ist unter den langfristigen Durchschnitt gefallen, der vor der Finanzkrise 2008/09 herrschte. Die Beschäftigung hat markant zugenommen. Die Erwerbstätigkeit (gelbe Kurve) – der Anteil Beschäftigter an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter – ist so hoch wie nie. Die Quote liegt fast zwei Prozentpunkte über der Spitze von 2007.

Erfreulich ist, dass dies grundsätzlich auch für die regionalen Indizes gilt. Kerneuropa – und hier vor allem Deutschland sowie die Niederlande – treibt die Verbesserung an. Aber Rekordwerte werden auch in der Europeripherie erreicht, wenngleich auf etwas niedrigerem (Beschäftigungsquote) resp. höherem (Arbeitslosenrate) Niveau.