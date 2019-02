In zwei Wochen ist es wieder so weit. Novartis (NOVN 90.9 0.24%) und Roche (ROG 278.2 0.54%) sind die ersten Schweizer Unternehmen, die die hiesige Dividendensaison eröffnen. Einmal mehr hat eine stattliche Anzahl von Unternehmen für das Geschäftsjahr 2018 die Gewinnausschüttung an die Aktionäre erhöht.

Nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit profitieren Anteilseigner von stetig steigenden Dividendenzahlungen. Wie der britische Vermögensverwalter Janus Henderson berechnet hat, sind die Gewinnausschüttungen 2018 auf ein Rekordhoch von 1,37 Bio. $ gestiegen. Das entspricht nahezu einer Verdoppelung seit dem Ende der Finanzkrise 2009 (vgl. Grafik).

In dreizehn Ländern wurde die höchste Dividendensumme seit jeher gemessen – ausser in der Schweiz auch etwa in Deutschland, den USA, Kanada und Russland. Zu den Treibern der Entwicklung zählten allen voran Ölunternehmen, die ihre Ausschüttung wegen des gestiegenen Ölpreises teilweise deutlich erhöhen konnten.

Das höchste Dividendenwachstum verzeichnete aber die Bergbaubranche, nachdem sie vor wenigen Jahren die Ausschüttungen noch hatte zusammenstreichen müssen. Auch im Bankensektor fielen die Dividendenanträge des Verwaltungsrats an die Aktionäre deutlich höher aus als im Vorjahr.

In der Schweiz liegt das Dividendenwachstum laut Janus Henderson deutlich unter dem globalen Schnitt. So haben die SMI-Unternehmen 1,3% mehr Dividende ausgezahlt als im Vorjahr, während das Plus international 8,5% betrug. Die zehn grössten Schweizer Gesellschaften zahlen 84% der Ausschüttungen, und mit Nestlé (NESN 91.34 0.91%) und Novartis zählen zwei SMI-Vertreter zu den zwanzig grössten Dividendenzahlern weltweit.

Eine gute Nachricht für Aktionäre gibt es auch für 2019: Janus Henderson rechnet weiterhin mit steigenden Dividenden, auch wenn das Wachstum weniger dynamisch ausfallen dürfte als im Vorjahr.