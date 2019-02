Die europäische Wirtschaft bleibt ein Sorgenkind. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) der Eurozone ist zwischen Oktober und Dezember gegenüber dem Vorquartal um lediglich 0,2% gewachsen. Gleichzeitig zeichnen auch die Frühindikatoren ein trübes Bild. So ist der Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes in der Währungsunion jüngst auf 49,2 gefallen – und damit in den Bereich der Kontraktion.

Dass die konjunkturelle Entwicklung selbst die niedrigen Erwartungen enttäuscht, zeigt der sogenannte Überraschungsindex (Economic Surprise Index) der US-Bank Citigroup: Er wird aus der Differenz zwischen den erwarteten und den tatsächlichen Konjunkturdaten ermittelt, sowohl von umfragebasierten Indikatoren wie den PMI als auch von konkret messbaren «harten» Daten wie Absatz- oder Umsatzzahlen.

Niedrige Indexwerte deuten an, dass die Prognosen tendenziell unterschritten werden – und vice versa.

Während der Überraschungsindex in den USA (rote Kurve) über die letzten Monate um die Nulllinie oszillierte, hat sich der Indikator in der Eurozone (blaue Kurve) seit der kurzen Erholung im Spätsommer beinahe stetig verschlechtert.