Die Märkte zeigen sich von ihrer sensiblen Seite. Das verdeutlicht eine Analyse der Bank of America (BAC 29.53 0.82%) Merrill Lynch. Aktien- und Anleihenmärkte in den Vereinigten Staaten schlagen derzeit nach Überraschungen so stark aus wie seit Jahren nicht mehr. Die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen reagierte zuletzt 2014 so heftig auf Nachrichten und wirtschaftliche Daten wie im laufenden Jahr.

Noch ausgeprägter sind die Reaktionen am Aktienmarkt. Übertreffen Zahlen zur wirtschaftlichen Aktivität die Erwartungen der Auguren, springt der marktbreite US-Aktienindex S&P 500 (SP500 2792.38 -0.05%) so kräftig in die Höhe wie noch nie in den vergangenen fünfzehn Jahren.

Für Anleger ist das ein gutes Omen. Finden die Vereinigten Staaten und China im Handelskonflikt eine Lösung, kann das dem Aktienmarkt Auftrieb geben. Gleiches gilt für eine Einigung zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union im Brexit.

Doch Vorsicht. Die wirtschaftlichen Daten können auch enttäuschen. Und die Zoll- und die Brexit-Verhandlungen können auch scheitern. Das hätte für die Investoren keine angenehmen Folgen. Denn auch dann dürften sich die Märkte von ihrer sensiblen Seite zeigen.