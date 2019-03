Die Kurserholung an den Aktienbörsen seit Jahresanfang ist zu schön, um wahr zu sein. Zumindest wenn es nach den weltweiten Gewinnerwartungen der Analysten geht. Denn die Aktienbewertungen laufen derzeit den erwarteten Gewinnen davon. Wie stark, das zeigt ein Blick auf die europäischen Autobauer, eine der wichtigsten zyklischen Branchen.

Zwar profitierte der Wirtschaftszweig auch von der allgemeinen Markterholung, doch die Gewinnschätzungen für die nächsten zwölf Monate sind auf Jahressicht bereits mehr als 7% gesunken. Das zeigt die rote Kurve in der obigen Grafik von UniCredit. Gerade die deutschen Autobauer hatten allerdings im vergangenen Sommer ihre Probleme mit einem neuen Abgastestverfahren, was viele Auslieferungen verzögerte. Dieser negative Sondereffekt dürfte nun vorbei sein.

Die Branche selbst meldet für Februar immerhin, dass sich die Aufträge zaghaft stabilisiert haben. Doch von einer Wende zum Besseren scheint sie noch weit entfernt. In den ersten zwei Monaten des Jahres lag das Neuzulassungsvolumen in Europa bei knapp 2,4 Mio. Pkw, was einem Rückgang von 3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

In Deutschland nahm der Absatz im Februar zwar wieder etwas zu, doch in anderen Ländern wie Italien (–2%) und Spanien (–9%) wurden erneut weniger Neuwagen verkauft. In China brachen die Pkw-Verkäufe im Januar und Februar jeweils 17% ein. Das ist kein gutes Zeichen für Konzerne wie VW, die dort einen Grossteil ihres Umsatzes und Gewinns einfahren. (Quelle der Grafik: Unicredit)