In den vergangenen Monaten schwappten meist wenig ermutigende News aus dem Reich der Mitte in die westliche Welt. Bedingt durch den Handelskrieg sind die jüngsten Wirtschaftsdaten in der Mehrheit schwächer als erwartet ausgefallen.

Dennoch gibt es – gerade mit Blick auf Europa – eine Entwicklung in China, die positiv stimmen sollte. Wie die Analysten von Morgan Stanley schreiben, ist China ein zuverlässiger Vorlaufindikator für die wirtschaftliche Entwicklung auf dem alten Kontinent.

Sie untermauern diese Aussage mit dem obigen Chart, der die Einkaufsmanagerindizes (Purchasing Managers Index, PMI) von China (gelbe Kurve, neue Exportaufträge) und Europa (blaue Kurve) vergleicht. Gemäss Morgan Stanley folgt Europas Wirtschaft derjenigen von China mit einer Verzögerung von drei Monaten.

Tatsächlich zeigen in China die jüngsten Daten wieder nach oben. Auch in Europa sind erste Anzeichen einer möglichen Erholung sichtbar. So deutet der PMI vom Februar an, dass die wirtschaftliche Verlangsamung ein Ende gefunden haben könnte.

Noch ist es aber alles andere als sicher, dass sich tatsächlich eine Entspannung abzeichnet. Denn weiterhin gibt es in Europa genügend Nebenschauplätze – wie etwa die Gelbwesten in Frankreich oder den Brexit –, die sich störend auf eine Erholung auswirken könnten. Wer allerdings das positive Szenario vorzieht, könnte sich durchaus überlegen, europäische Vermögenswerte überzugewichten.

(Quelle der Grafik: Morgan Stanley)