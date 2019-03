Erst vor kurzem ist die Berichtssaison zum vierten Quartal 2018 zu Ende gegangen. Nun stehen bereits die Ergebnispräsentationen für das erste Quartal 2019 vor der Tür.

In den letzten Wochen waren es vor allem Aussagen aus dem Notenbankenumfeld, die an den Kapitalmärkten für Bewegung sorgten. Spätestens ab Mitte April, wenn die Earnings Season an Wallstreet Tempo aufnimmt, sollten jedoch die Unternehmenszahlen und -aussichten wieder als Kurstreiber agieren.

In den Geschäftszahlen dürfte die konjunkturelle Abkühlung sichtbar werden, die inzwischen auch die US-Wirtschaft erfasst hat. Zwar haben die Steuervergünstigungen und das Fiskalpaket von Präsident Trump temporär für Stimulierung gesorgt, allerdings rasch an Wirkung eingebüsst.

Vorsichtig sind auch die Analysten von Société Générale, die im obigen Chart das Umsatzwachstum der US-Unternehmen (graue Balken, linke Skala) mit der Entwicklung des Bruttoinlandprodukts (rote Kurve, rechte Skala) in Bezug setzen: Kühlt sich die amerikanische Wirtschaft in den kommenden Quartalen weiter ab, dürfte dies auch Corporate America in Mitleidenschaft ziehen.

(Quelle der Grafik: Société Générale)