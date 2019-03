Der Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union hätte eigentlich heute um 23 Uhr britischer Zeit unter Dach und Fach sein sollen. Heute stimmt das britische Parlament zum wiederholten Male über eine Vereinbarung zwischen der britischen Regierung und der EU ab. Damit soll der Brexit auf den 22. Mai verschoben werden. Zuvor hatten Parlamentsabgeordnete über verschiedene Optionen für den Brexit verhandelt – aber keiner der acht eingebrachten Vorschläge erhielt eine Mehrheit.

Um endlich einen Vorschlag der Regierung doch noch durchs Parlament zu bringen, bietet Theresa May einen Tauschhandel an: Sie wird zurücktreten, falls der vorläufige Deal angenommen wird. Das ist ein Lichtblick für die Finanzmärkte. Denn mit einem konservativen Nachfolger für May sinkt das Risiko, dass die Labour-Partei unter dem sehr links orientierten Vorsitzenden Jeremy Corbyn an die Regierung kommt.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Premier Corbyn lag letzte Woche gemäss Wettbörse Oddschecker bei 17%, nun sind es nur noch knapp über 12%. Davon konnte der frühere Aussenminister Boris Johnson etwas profitieren: Die Möglichkeit, dass er Nachfolger Mays wird, liegt nun bei 17,2%, etwas höher als vergangene Woche.

Ein konservativer Abgeordneter hat sich in den Augen der Teilnehmer der Wettbörse als Favorit in Stellung gebracht: Michael Gove hat seine Chancen, Premierminister zu werden, von 15 auf über 22% erhöht. Der jetzige Landwirtschaftsminister und ehemalige Justizminister ist aber im Wahlvolk höchst unpopulär, gemäss Umfragen hat er eine Zustimmungsquote im Saldo von gerade mal 12%.