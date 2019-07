Dem Rücktritt von Premierministerin Theresa May sei Dank, dass das Thema Brexit für mehrere Wochen in den Hintergrund gerückt ist. Derzeit sind die regierenden Konservativen damit beschäftigt, einen Nachfolger für May zu finden.

Dies hat in Kombination mit dem sechsmonatigen Aufschub des Tages des Austritts Grossbritanniens aus der EU sowie der zurückhaltenden Zinspolitik der Bank of England einige Investoren aus der Reserve gelockt.

Trotz des weiterhin unsicheren Umfelds sind in Grossbritannien derzeit im Fixed-Income-Bereich auch Anlagen mit einem höheren Risikograd gefragt. Wie UBS anhand von Bloomberg-Daten aufzeigt, haben seit Ende März britische Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) wie auch mit hoher Verzinsung (High Yield) im Vergleich mit europäischen Bonds überdurchschnittlich gut abgeschnitten.

In der Grafik sind die positiven Renditeunterschiede zwischen britischen und europäischen Anleihen ersichtlich – sowohl für den Bereich Investment Grade (blau) als auch für Ramschanleihen (braun).

Angetrieben wurde die gute Performance von der breiten Kursrally bei Staatsobligationen resp. von der geldpolitischen Kehrtwende der Zentralbanken. Offenbar hätten die Investoren aber übersehen, dass die Ausfallrate der Schuldner in Grossbritannien zuletzt leicht gestiegen sei.

In dieses Bild der Sorglosigkeit der Anleger passt, dass Anleihen aus dem Finanzsektor renditemässig die aus anderen Bereichen übertroffen haben. Der Finanzsektor gehört zu denjenigen Sektoren, die am engsten mit der Europäischen Union vernetzt sind. Ein harter Brexit, so UBS, würde unweigerlich zu einem erhöhten Kreditausfallrisiko führen.

Vor allem Anleihen mit kürzerer Laufzeit gelten derzeit als überteuert. Das ist einmal mehr ein Zeichen, wie in diesen Zeiten von Tiefzinsen professionelle Investoren händeringend nach renditeversprechenden Anlagen suchen – und dabei das Risiko oft ausblenden.

(Quelle der Grafik: UBS, Bloomberg Barclays Index)