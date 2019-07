In Grossbritannien geht der Kampf um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May in die entscheidenden Tage. 160’000 Parteimitglieder – also weniger als 1% der Bevölkerung – müssen an die Urne, um die Stimme entweder dem Favoriten Boris Johnson oder dem Herausforderer Jeremy Hunt zu geben.

Was die Wahl für die Fortsetzung des Brexit heisst, lässt sich heute höchstens abschätzen. Johnson will per Ende Oktober die Europäische Union verlassen, das britische Unterhaus wiederum opponiert gegen ein chaotisches No-Deal-Szenario.

Eine der wahrscheinlichsten Möglichkeiten, um diese Pattsituation aufzuheben, wären vorgezogene Wahlen. Allerdings ist alles andere als klar, dass die Konservativen ihre Position als stärkste Partei werden halten können.

Die UBS hat in einer Analyse verschiedene Wahlumfragen aggregiert – mit einem wenig erbaulichen Resultat für die zwei grossen Parteien, den Tories (Konservative, in der Grafik dunkelblau) und Labour (rot). Die Liberal-Demokraten (Lib-Dem, gelb) sowie die Brexit-Partei (hellblau) scheinen ihren Aufschwung aus den jüngsten Europawahlen fortsetzen zu können. So kommen diese vier Parteien derzeit allesamt auf einen potenziellen Wähleranteil zwischen 19 und 24%.

Es ist zugleich ein weiteres Anzeichen dafür, dass der Brexit nicht nur Einfluss auf die britische Volkswirtschaft, sondern auch auf die dortige Politlandschaft hat.

(Quelle der Grafik: UBS)