Niedrige Inflationsraten, die Aussicht auf sinkende Leitzinsen sowie die Furcht vor einer schwachen Wirtschaftsentwicklung halten den Druck auf den Anleihenrenditen (Yields) aufrecht. Dass US-Präsident Donald Trump diese Woche verlauten liess, die Verhandlungen mit China bräuchten noch viel Zeit, hat zudem der Hoffnung auf eine rasche Lösung des Handelsstreits einen Dämpfer verpasst. Damit dürfte die Risikoaversion der Anleger hoch bleiben und sie verstärkt in sichere Anleihen führen, was gleichzeitig die Renditen fallen lässt.

Wie niedrig die Renditen quer über verschiedene Bondsegmente notieren, illustriert der obige Chart des Vermögensverwalters BlackRock. Der schwarze Balken zeigt die Renditespanne seit Jahresbeginn 2018, der gelbe Punkt die Rendite per Januar 2019, der rote Punkt das aktuelle Niveau.

Dass Anleiheninvestoren dabei in immer riskantere Papiere investieren müssen, um eine positive Rendite zu erzielen, unterstreicht das Segment der High-Yield-Bonds – Anleihen also, die von Unternehmen mit niedriger Bonität emittiert werden: Sowohl in Europa als auch in den USA notieren die Renditen trotz hoher Risikoaversion aktuell am unteren Rand der Spanne.

(Quelle der Grafik: BlackRock)