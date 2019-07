Als EZB-Chef Mario Draghi Mitte Juni seine Rede im portugiesischen Sintra hielt, ging es vor allem um die Inflationserwartungen: Der oberste Währungshüter der Eurozone zeigte sich so beeindruckt vom starken Rückgang der am Markt gemessenen Inflationserwartungen, dass er die Märkte noch entschiedener auf eine Lockerung der Geldpolitik einstimmte, als es der EZB-Rat noch wenige Tage zuvor getan hatte.

Pünktlich zur Sitzung des EZB-Rats in dieser Woche sind die Inflationserwartungen aber wieder auf das Niveau von Anfang Juni bei 1,28% (über fünf Jahre in fünf Jahren) gestiegen, nachdem sie kurz vor Draghis Rede auf ein Tief von 1,13% gesunken waren. Somit hat der verbale Vorgriff auf die anstehenden Zinssenkungen und die Ausweitung des Anleihenbestands auf der Bilanz offenbar gewirkt.

Da sich die Wirtschaftsdaten seit Juni aber nicht gebessert haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB bereits am Donnerstag nicht mehr bei verbalen Schritten bleibt. Umso mehr rückt die Frage in den Vordergrund, was gegen den schwachen Preisauftrieb im Euroraum noch getan werden kann. Gemessen an der Kernteuerung kommen derzeit gerade einmal vier Länder auch nur in die Nähe des Preisstabilitätsziels der EZB.

Regierungen tragen Verantwortung für Inflationsrückgang

Auf mittlere Sicht (im Durchschnitt von drei Jahren) liegen gerade einmal Litauen, Lettland, Österreich und Estland in der Nähe der Zielinflationsrate von knapp 2%. Auffallend ist, wie klar Frankreich (+0,65%) und Italien (+0,62%), immerhin die Nummern zwei und drei nach Wirtschaftskraft, unter dem Durchschnitt des Euroraums (+0,98%) liegen.

Und da kommen einem die Worte Draghis in den Sinn, mit denen er auch in Sintra die Regierungen zum Teil für den Rückgang der Inflation im Euroraum verantwortlich machte. Schliesslich werden in Italien und Frankreich nach EU-Prognose die konsumtiven und investiven Staatsausgaben dieses Jahr (inklusive Teuerung) wieder einmal langsamer wachsen als das Inflationsziel von knapp 2%.

Natürlich ist auch Draghi bewusst, dass einige Länder wie Italien wenig Spielraum für höhere Staatsausgaben haben. «Daher sollte die Arbeit an einem gemeinsamen finanzpolitischen Stabilisierungsinstrument von angemessener Grösse und Gestaltung mit grösserem Umfang und erneuter Entschlossenheit fortgesetzt werden», forderte Draghi in Sintra zu Recht.

