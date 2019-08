Wichtige Frühindikatoren für den deutschen Arbeitsmarkt senden seit Wochen nur noch Warnsignale. Teilweise basieren die Barometer wie das vom Ifo-Institut auf Umfragen oder auf Meldungen von regionalen Arbeitsagenturen. Die Aussage scheint eindeutig: Die Rezession in der wichtigen Exportindustrie Deutschlands und die ersten Schwächezeichen bei den Dienstleistern könnten sich bald auch am Arbeitsmarkt niederschlagen.

In der Tat sieht es derzeit nach einer Minirezession wie 2012/13 aus: Damals hatte eine Investitionsschwäche in den Unternehmen der deutschen Wirtschaft zwei Quartale mit schrumpfendem Bruttoinlandsprodukt beschert. Zwei Quartale im Minus ist eine gängige Definition einer Rezession. Allerdings blieben die Folgen auf dem Arbeitsmarkt damals sehr moderat: Unterm Strich blieben Jobverluste aus.

Genau diese Frage stellt sich heute wieder. Wird aus dem Abschwung der deutschen Volkswirtschaft eine tiefere und längere Wirtschaftskrise, wenn die Unternehmen anfangen, im grossen Stil Stellen zu streichen. Ein Frühindikator, der nicht auf Umfragen basiert, sondern auf der offiziellen Arbeitsmarktstatistik, sind die Meldungen zur Arbeitssuche.

Dabei geht es aber nur um die Meldung von Beschäftigten, die kurz vor einer Entlassung oder Kündigung stehen, aber noch im alten Job arbeiten. Diese Personen sind verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden. Das ist wichtig, um später den vollen Bezug der Unterstützung zu bekommen.

Aus solchen Meldungen zur Arbeitssuche werden in Krisenzeiten in der Regel später Meldungen zur Arbeitslosigkeit. Und dieser Frühindikator zeigt im Gegensatz zu den Rezessionen, die 2008 und 2012 begannen, derzeit wieder eine Entspannung an. Noch im April hätte man vermuten können, dass in den nächsten Monaten eine steigende Arbeitslosenquote drohen würde, als die Jahresrate der Neuanmeldungen zur Arbeitssuche bei fast 7% lag. Im Juli waren es nur noch rund 2%, wie neueste Daten der Bundesagentur für Arbeit vom Mittwoch zeigen. Vielleicht ein erstes Entspannungssignal.

(Quelle der Grafik: Bundesagentur für Arbeit)