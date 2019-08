Weltweit schütten kotierte Unternehmen immer mehr an ihre Anteilseigner aus. Gemäss der jüngsten Erhebung des Vermögensverwalters Janus Henderson wurden insgesamt 514 Mrd. $ an die Aktionäre ausgezahlt, was einem neuen Rekord entspricht.

Allerdings schlägt sich die Abschwächung der Weltwirtschaft immer stärker im Wachstum der Ausschüttungen nieder. So hat sich die Expansionsrate im Vergleich zum Vorjahr deutlich verlangsamt.

Dennoch bleiben die Dividendenrenditen vorerst auf solidem Niveau. Im MSCI-Aktienindex für die Eurozone (hellblaue Kurve, rechte Skala) liegen sie gegenwärtig bei rund 3,5%.

Parallel dazu haben sich die Bondrenditen der europäischen Unternehmen (graue Kurve, rechte Skala) ermässigt. Damit ist die Renditeprämie von Aktien zu Anleihen (dunkelblaue Kurve, linke Skala) deutlich gestiegen: Wie der obige Chart illustriert, bewegt sie sich mit 309 Basispunkten (100 Basispunkte = 1 Prozentpunkt) inzwischen auf einem langjährigen Höchst.

(Quelle der Grafik: Morgan Stanley)