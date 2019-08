Kaum ein Tag ohne Irrungen und Wirrungen in der Brexit-Saga. In den vergangenen Tagen sah es wieder nach einer leichten Annäherung zwischen der Position des britischen Premiers Boris Johnson und derjenigen der Europäischen Union aus. Seit Mittwoch präsentiert sich die Lage wieder anders. Johnson hat mit einem politischen Buebetrickli bewirkt, dass das Parlament in eine Zwangspause geschickt wird. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Austritts ohne Deal.

Als bestes Brexit-Barometer hat sich das britische Pfund erwiesen. Einen leicht anderen Ansatz verfolgen die Analysten von ING. Sie zeigen in der obenstehenden Grafik die Entwicklung der Risikoprämie zwischen Pfund und Euro auf. Sie bildet die Differenz zwischen dem fairen Wert auf Basis der Kaufkraft sowie dem tatsächlichen Wechselkurs ab.

Seit zwei Wochen verkleinerte sich die Risikoprämie und liegt nun wieder in der langfristigen Bandbreite, die mit 1,5 Standardabweichungen definiert ist. Allerdings hat der Mittwoch gezeigt, wie schnell die Richtung des Pfunds sich wieder ändern kann. Zwar hielten sich die Verluste gegenüber dem Euro in Grenzen. Sollte es bis Ende Oktober tatsächlich auf einen No-Deal-Brexit hinauslaufen, werden aber auch bezüglich der Risikoprämie Rekordwerte erreicht werden.

(Quelle der Grafik: ING)