In Italien wird oft und gerne lamentiert, vor allem wenn es um die Politik geht. Was angesichts der vielen Regierungswechsel kein Wunder ist.

Doch über hohe Zinsen können sich die Italiener nicht beklagen. Denn so günstig waren Kredite noch nie zu haben, zumindest für solvente Schuldner.

Zum ersten Mal in der Geschichte sind die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen unter 1% gefallen, von über 3% Ende letzten Jahres.

Die Politik hat also für einmal die Kurse italienischer Anleihen zum Steigen gebracht, was mit fallenden Marktzinsen einhergeht. Der bisherige Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Donnerstag von Staatspräsident Sergio Mattarella den Auftrag erhalten, eine neue italienische Regierung aus Fünf Sternen und Sozialdemokraten (PD) zu bilden.

Damit müssen sich die Investoren vorerst nicht vor einer Regierung unter der Führung des Lega-Chefs Matteo Salvini fürchten. Salvini und Exponenten der Lega sind gegenüber der EU viel kritischer eingestellt als etwa der PD. Auch will Salvini das Budget stärker strapazieren als von der EU erwünscht. Die Bonität Italiens könnte darunter leiden.

Der Zinszerfall ist aber auch Ausdruck der allgemein niedrigen Wachstums- und Inflationserwartungen in der Währungsunion. Dazu kommt die Suche der Anleger nach ein bisschen Rendite. Wenn ein Grossteil der Staatsanleihen in der Eurozone negativ rentiert, ist anscheinend selbst 1% relativ attraktiv.

Quelle der Grafik: Bloomberg, FuW