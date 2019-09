Unbestritten das wichtigste Ereignis diese Woche ist der geldpolitische Entscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Die Finanzmärkte haben sich bereits ihr Urteil gebildet. Nach dem zurückhaltenden Kommentar des EZB-Ratsmitglieds Villeroy de Galhau von der Banque de France erwarten sie eine nur kleine Zinssenkung (–0,1 Prozentpunkte) und die Ankündigung einer Neuauflage des Wertschriftenkaufprogramms («QE 2»), das ebenfalls gering ausfallen wird (20 bis 30 Mrd. € pro Monat).

Damit die Marktsätze deutlich sinken, müsste der EZB-Rat also die Marktteilnehmer überraschen und die Geldpolitik diese Woche stärker lockern, als erwartet wird.

Die Erfahrung zeigt darüber hinaus, dass die Marktverzinsung von Anleihen – die Rendite – nur im Vorfeld von QE fällt. Sobald die Zentralbank damit beginnt, Anleihen aufzukaufen, stabilisiert sie sich. Der obige Chart zeigt das am Beispiel deutscher Bundesanleihen. Nur beim allerersten Mal, als die US-Zentralbank ab 2009 am Markt intervenierte, sank die Verzinsung zehnjähriger Bunds und stieg ihre Notierung. Damals befand sich die Weltwirtschaft allerdings auch in einer tiefen Rezession.

Als die EZB im März 2015 ihr erstes QE begann, stabilisierten sich die Renditen der richtungsweisenden Staatsanleihen. Sie waren zuvor stark gesunken, als sich der Markt auf die Wirkung des angekündigten Kaufprogramms einstellte. QE selbst stabilisierte das Zinsniveau, mehr aber nicht. Das scheint sich nun zu wiederholen. Im Vorfeld der Ankündigung sind die Bund-Renditen stark zurückgekommen. Je nachdem, was der EZB-Rat am Donnerstag beschliesst, dürften sie noch etwas niedriger ausfallen.

Aber sobald die EZB zu kaufen beginnt, ist die Rally am deutschen Anleihenmarkt wohl schon vorbei.

(Quelle der Grafik: Nordea)