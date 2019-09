Die Schweizerische Nationalbank hat vergangene Woche den Franken künstlich geschwächt. Darauf deuten die heute morgen veröffentlichten Sichteinlagen der Banken bei der SNB (SNBN 5710 0.88%) hin. Sie sind gegenüber der Vorwoche um 900 Mio. Fr. gestiegen.

In den vorangegangenen Wochen hatten sich die Schweizer Währungshüter vom Devisenmarkt ferngehalten, denn der Aufwertungsdruck auf den Franken hatte nachgelassen. Die grössten Risikoherde, die zuvor zu einer Flucht in den Franken geführt hatten, waren etwas abgekühlt.

Mitte Juli hatte die SNB nach fast zwei Jahren erstmals wieder Devisen gekauft, um eine Aufwertung abzubremsen. Seither wendete sie dafür schätzungsweise 12 Mrd. Fr. auf. Insgesamt agiert sie jedoch zurückhaltend, denn gemessen an der wirtschaftlichen Grösse des Landes hält sie bereits mehr Aktiven auf der Bilanz als andere Staaten. Das Volumen übersteigt 120% des Bruttoinlandprodukts. Das Gros sind Fremdwährungsreserven.

Die SNB interveniert nur noch punktuell am Devisenmarkt. 2016 handelte sie nach dem überraschenden Ausgang des Brexit-Referendums und Trumps Wahl zum US-Präsidenten. 2017 schwächte sie den Franken noch einmal während der französischen Wahlen. Vergangene Woche dürfte die Sitzung der Europäischen Zentralbank die SNB zum Handeln veranlasst haben. Die EZB drückte u.a. den Einlagenzins weiter unter null. Dadurch verengt sich die Zinsdifferenz zum Franken, was erfahrungsgemäss dazu führt, dass der Franken gegenüber dem Euro an Wert gewinnt. Am Freitag war der Wechselkurs tatsächlich kurz 0,5% gefallen, hatte sich aber rasch auf 1.095 Fr./€ erholt – wohl dank der Nationalbank.

Nächsten Donnerstag hält die SNB ihre vierteljährliche Lagebeurteilung ab. Dann wird sie entscheiden, ob sie ebenfalls die Zinsen senkt oder nicht. Oder ob gelegentliche Deviseninterventionen genügen, um den Wechselkurs stabil zu halten.