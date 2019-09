Die Erfolgsstory von WeWork kriegt immer mehr Risse. Nicht nur musste vergangene Woche der Börsengang des US-Bürovermittlers verschoben werden. Auch soll der wichtigste Investor, die japanische Softbank, gemeinsam mit anderen Teilhabern auf die Ablösung des umstrittenen WeWork-CEO Adam Neumann drängen.

Der Grund für die Turbulenzen: Seit der Publikation des Emissionsprospekts wird immer grössere Kritik am Geschäftsmodell und an der viel zu hohen Bewertung laut. In den Unterlagen konnte WeWork zudem nicht glaubhaft darlegen, wie sie bald in die Gewinnzone vorstossen soll.

Mangelnde Profitabilität scheint Unternehmen im aktuellen Umfeld aber nicht davon abzuhalten, an die Börse zu gelangen. Das zeigt der obige Chart von Goldman Sachs. Von den Gesellschaften, die letztes Jahr am US-Aktienmarkt ein Initial Public Offering (IPO) durchgeführt haben, schrieben nur 26% im ersten Jahr nach dem Börsengang schwarze Zahlen. Das entspricht dem niedrigsten Niveau seit dem Jahr 2000.

Verweise auf die Übertreibungen der Dotcom-Blase sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen. Im Vergleich zur Jahrtausendwende kommen zurzeit mehr Gesellschaften aus dem Biotech-Segment an den Aktienmarkt, die typischerweise einige Jahre weder Gewinn noch namhaften Umsatz erzielen.

(Quelle der Grafik: Goldman Sachs)