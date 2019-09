Zuerst einmal mag es absonderlich klingen. Die ganze Welt fordert derzeit eine expansivere Fiskalpolitik im Euroraum, also entweder stärker steigende Staatsausgaben oder sinkende Steuern. Mario Draghi, der EZB-Chef, fordert es, genau wie seine deutschen Kollegen Jens Weidmann und Sabine Lautenschläger. Der EZB-Rat soll sich nach Draghis Worten Mitte September einstimmig dafür ausgesprochen haben.

Absonderlich könnte allerdings erscheinen, dass dabei immer wieder Deutschland genannt wird. Ist doch die staatliche Ausgabenquote für Konsum- und Investitionsgüter von 21,6% des Bruttoinlandprodukts (BIP) im Sommer 2015 auf 22,5% in den zwölf Monaten bis Juni 2019 gestiegen. Natürlich weiss jeder, dass Deutschland in den vergangenen Jahren einen enormen Investitionsbedarf aufgestaut hat.

Auch die Digitalisierung und die Klimarettung verlangen nach deutlich mehr, als vergangene Woche in Berlin beschlossen wurde. Da klingen 45 Mrd. € pro Jahr an zusätzlichen Mitteln für die analoge und die digitale Infrastruktur (aktuell 1,3% des BIP), wie es die deutsche Industrie fordert, doch eher wie ein Anfang als ein Ende. Zumal sich dabei der Schuldenstand der öffentlichen Hand in den nächsten Jahren irgendwo bei weniger als 60% des BIP einpendeln dürfte.

Gemessen am Jahr 2008 gäbe es 400 Mrd. € mehr an Wertpapieren

Aus Investorensicht relevant ist daneben noch das ausstehende Volumen an Bundeswertpapieren, die als die sichersten im Euroraum gelten. Ende März standen Schuldverschreibungen für 1153 Mrd. € aus – das waren deutlich weniger als die 1208 Mrd. €, die im Sommer 2014 gemeldet wurden. In einer wachsenden Volkswirtschaft ein höchst ungewöhnlicher Rückgang an Safe Assets um 5%.

Dies trägt mit dazu bei, dass sich am Markt für Bundesanleihen eine Tendenz zu sinkenden Zinsen festsetzt. Die Bundesregierung in Berlin tut mit ihrer Niedrigzinspolitik den Sparern in Deutschland keinen Gefallen. Da nützen auch alle populistischen Angriffe auf die Europäische Zentralbank nichts mehr. Die Fakten machen es klar: Gemessen am BIP ist der Bestand an Bundeswertpapieren von krisenbedingt erhöhten 43% im Jahr 2013 auf zuletzt nur noch 34% gesunken. Das ist bereits deutlich weniger als im Tief von 2008 bei knapp 36%.