Wenn die Wirtschaft robust ist, müssten die Löhne steigen und damit auch die Inflation. So weit die Theorie aus dem Lehrbuch. Wie wir inzwischen wissen, besteht dieser Zusammenhang in der laufenden Expansion nur noch bedingt. Verschiedentlich sind Mutmassungen angestellt worden, weshalb die Teuerung derzeit hartnäckig auf tiefem Niveau bleibt.

Kristin Forbes, eine Wirtschaftsprofessorin an der renommierten MIT Sloan School of Management, ist in einer Arbeit für die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) dem oft gehörten Argument nachgegangen, dass die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft auf die Inflationsrate drückt. Im obigen Chart versucht sie anhand eigener Berechnungen zu zeigen, in welchem Ausmass globale Einflüsse sich auf die Entwicklung der Teuerung auswirken.

Im Zentrum ihrer Arbeit steht der Preisindex (CPI, rote Linie in der Grafik), der sich auf einem vorgegebenen Warenkorb zur Ermittlung der Teuerung abstützt. Gemäss der Forschung von Forbes hat sich der Anteil globaler Einflüsse auf die Kennzahl seit den Neunzigerjahren von 27 auf 57% mehr als verdoppelt.

Deutlich weniger evident ist diese Entwicklung der zunehmenden Bedeutung globaler Einflüsse jedoch bei anderen Kennzahlen wie etwa beim Lohnwachstum, bei der Kerninflation oder beim Produzentenpreisindex (PPI). Dies kann verschiedene Gründe haben, wie der unabhängige Ökonom Joachim Klement in seinem Blog schreibt. So sei der PPI seit jeher stark von globalen Faktoren geprägt worden, weil dieses Inflationsbarometer die Preise von Gütern, die global gehandelt werden, misst.

Bei Löhnen und der Kerninflation hänge es davon ab, in welchem Ausmass heimische Unternehmen im Wettbewerb mit ausländischen Konkurrenten stehen und ob sie allfällige höhere Preise an die Endkonsumenten weitergeben können.

Damit ist das Geheimnis der tief bleibenden Inflation zwar noch nicht gelüftet. Zumindest hat Forbes die bisherigen Thesen aber mit einer wissenschaftlichen Arbeit gestützt.

(Quelle der Grafik: Kristin Forbes, BIZ)