Donald Trump ist nicht für sein Fingerspitzengefühl bekannt. Während andere US-Präsidenten sich über die Geldpolitik des Fed nur hinter verschlossenen Türen aufgeregt haben, beschwert sich das jetzige Staatsoberhaupt dagegen möglichst öffentlich.

Über Twitter hat Trump etwa am 11. September zum wiederholten Male erklärt, dass die US-Notenbank die Leitzinsen zu hoch angesetzt habe: «Das Fed sollte die Zinsen auf null oder niedriger bringen, dann sollten wir anfangen, unsere Schulden zu refinanzieren.»

The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019