Kurz vor dem Ablauf der Frist am 31. Oktober bahnt sich eine Wende im Brexit-Streit an. Gespräche zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar am vergangenen Donnerstag haben beide Akteure als konstruktiv bezeichnet.

Seither besteht erneut Hoffnung, dass ein einvernehmlicher Austritt Grossbritanniens aus der EU doch noch möglich ist. Die Öffentlichkeit wurde überrascht, die Märkte ebenso, wie der Verlauf des Pfundkurses zeigt. Zum Franken sprang die britische Währung von 1.22 auf 1.26 Fr./£.

Diese Woche steht ein hektischer Verhandlungsmarathon an. Johnson wird mit wichtigen EU-Grössen das Gespräch suchen – Macron und Merkel an erster Stelle. Dass die Queen heute Morgen die Parlamentssession eröffnet und die Regierungserklärung verliest, sorgt für eine zusätzliche dramaturgische Steigerung.

Am Donnerstag und Freitag findet dann der EU-Gipfel statt, an dem die Beteiligten nicht um die Frage herumkommen werden, wie es mit dem abtrünnigen Mitglied weitergeht.