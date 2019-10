Seit Tagen steigen die Renditen an den globalen Anleihenmärkten. Als Grund gelten unter Marktbeobachtern vor allem die Fortschritte in der Brexit-Saga, die einen harten Austritt ohne Deal kaum noch möglich machen. Auch die absehbare Verzögerung hat daran bislang noch nicht viel geändert.

Gleichwohl bleiben die Konjunktursorgen. Ab Donnerstagmorgen werden die ersten Ergebnisse der Umfragen unter Einkaufsmanagern in Europa und den USA für Oktober veröffentlicht. Obligationen dürften weiterhin gefragt bleiben, auch wenn die übertriebenen Bewegungen vom Sommer ausbleiben sollten, als die Kurse kräftig stiegen und die Renditen oft noch tiefer ins Minus rutschten.

Es lohnt sich also, kurz innezuhalten: Weltweit ist am Montag das Volumen negativ verzinster Anleihen wieder unter die Marke von 13 Bio. $ gerutscht. Im August waren es noch 17 Bio. $. Auch bei den Anleihen von Unternehmen und staatlichen Agenturen im Euroraum ging das Volumen mit negativer Rendite (gemessen an den iBoxx-Indizes) zuletzt deutlich zurück, wie eine Übersicht der Commerzbank (CBK 5.514 -0.49%) zeigt.

Es könnte sich um die Ruhe vor dem nächsten (Kauf-)Ansturm handeln.