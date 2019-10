Es bestehen wenig Zweifel: Die Gefahr einer Eskalation im sino-amerikanischen Handelsstreit sowie das Risiko eines Brexit ohne Abkommen sind geringer als noch vor wenigen Monaten. Die Stimmung an den Finanzmärkten ist etwas zuversichtlicher. Deshalb sind die mittel- und langfristigen Zinsen an den Anleihenmärkten in den vergangenen Wochen von ihren Rekordtiefs aus gestiegen.

Die kurzfristigen Sätze hingegen, die sich an den Leitzinsen orientieren, die die Zentralbanken in den jeweiligen Währungsräumen festlegen, haben sich nicht verändert. Der Abstand zwischen lang- und kurzfristigen Marktzinsen hat sich ausgeweitet. Die Zinskurve ist steiler geworden. Der obige Chart zeigt das am Beispiel der USA: Die gelbe Linie gibt den Verlauf der Renditedifferenz in Basispunkten zwischen zehnjährigen und zweijährigen US-Treasuries wider (rechte Skala, invers). Der Abstand ist historisch betrachtet gering, aber nimmt erneut zu.

Obwohl die Zinsen am US-Kapitalmarkt steigen, profitiert die US-Währung momentan nicht davon. Der Dollar schwächt sich gegenüber den meisten Währungen ab, sobald die Zinskurve steiler wird. Die Devisenanalysten von Morgan Stanley führen das auf seine Rolle als «Safe Haven» zurück. In Krisenzeiten schichten Anleger ihr Geld in den vergleichsweise sicheren, liquiden Dollar um. In Zeiten der Entspannung geschieht tendenziell das Gegenteil. Höher rentierende, riskantere Märkte im Ausland sind dann vermehrt gesucht.

Aber die Währungsexperten warnen: Die momentan zu beobachtende Entspannung gründe nur darauf, dass sich die Stimmung der Investoren aufgehellt habe. Belege dafür, dass die Weltwirtschaft tatsächlich an Fahrt gewinne, stünden noch aus.

(Quelle der Grafik: Morgan Stanley)