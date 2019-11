Die Anhänger des englischen Fussballs mögen sich erinnern: Vor drei Jahren gewann Leicester City völlig überraschend den Meistertitel in der Premier League. Erst zum zweiten Mal seit der Gründung der Liga 1992 stand am Schluss der Saison kein Klub aus London oder Manchester zuoberst. Glücklich schätzten sich die Wettfans, die vor der Saison auf diesen unwahrscheinlichen Ausgang gesetzt hatten und das Fünftausendfache ihres Einsatzes gewannen.

In der laufenden Saison zeigen sich die Buchmacher nicht mehr so grosszügig. Auf der Wettplattform Betfair stieg die Quote im Vorfeld der Saison maximal gegen 800, bevor sie in den vergangenen Wochen nach der Siegesserie rapide zusammensackte. Zwar ziehen «The Foxes», wie der Club auch genannt wird, diese Saison an der Spitze nicht allein ihre Runden, sondern liegen acht Punkte hinter Leader Liverpool zurück. Wer dennoch glaubt, dass Leicester in der Lage ist, das Wunder der Saison 2015/16 zu wiederholen, erhält immer noch das Dreissigfache des Einsatzes als Gewinn.

(Quelle der Grafik: Betfair.com, Oddschecker.com)