Die Kursentwicklung des Stoxx 600 kann sich im laufenden Jahr sehen lassen: Gegenüber dem Stand von Ende Dezember hat der europäische Referenzindex rund 21% zugelegt. Nach längerer Zeit mit ziemlich durchzogener Performance nähert er sich damit endlich den bisherigen Höchst von 2015 an.

Wie die obige Grafik von UBS zeigt, sind die Avancen von 2019 allerdings nicht einer positiven Gewinnentwicklung (hellbraune Balken) zu verdanken. Die Gewinne sind fast ausschliesslich auf eine Bewertungsexpansion zurückzuführen (dunkelbraune Balken).

Dieses Bild steht in Kontrast zu den Vorjahren 2017 und 2018, in denen die Unternehmensgewinne jeweils stiegen, während sich die Bewertung gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis verringerte.

(Quelle der Grafik: UBS)