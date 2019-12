Nach der Europäischen Zentralbank (EZB) und dem Federal Reserve vergangene Woche wird am Mittwoch auch Japans Notenbank ihre letzte Sitzung des Jahres abhalten. Wie die beiden Schwesterinstitute wird voraussichtlich auch die Bank of Japan (BoJ) das Leitzinsniveau beibehalten. Den entsprechenden Einlagensatz hält sie seit knapp vier Jahren auf –0,1%.

Das US-Fed führte bereits im gesamten vergangenen Jahr öffentliche Anhörungen mit dem Ziel durch, die geldpolitische Strategie an die künftigen Erfordernisse anzupassen. Auch die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde kündigte an ihrer ersten Zentralbanksitzung vergangene Woche eine umfangreiche geldpolitische Revision an. Jeder Stein werde umgedreht und geprüft, versprach sie. Und die Kollegen in Japan?

Auch dort halten sich Gerüchte über einen strategischen Umbau. Die BoJ verfolgt als einzige Notenbank ein 0%-Ziel für die Rendite japanischer Staatsanleihen. Auf diese Weise hält sie die Zinskurve flach, sorgt also dafür, dass die kurz- und die langfristigen Marktzinsen sich kaum voneinander unterscheiden. Sie soll darüber nicht immer glücklich sein. Auch der Internationale Währungsfonds rät seit einiger Zeit dazu, die Zinskurve wieder steiler werden zu lassen. Dass das Notenbankdirektorium bereits am Mittwoch einen Umbau beschliesst, bezweifeln die meisten Beobachter.

Aber am Markt stellt man sich bereits darauf ein. So sind die zehnjährigen Realzinsen zuletzt leicht gestiegen (wenngleich sie negativ bleiben). Die BoJ könnte künftig statt der zehnjährigen die fünfjährige Rendite auf 0% halten. Wie der Chart zeigt, passen sich die Marktzinsen dieser Möglichkeit bereits an. Seit November nähern sie sich dem möglichen neuen Zielwert. Damit ist auch die bisherige enge Korrelation zum Zinsverlauf von US-Staatsanleihen beendet.

(Quelle der Grafik: Daiwa Securities)