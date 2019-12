Im laufenden Jahr haben praktisch alle bedeutenden Aktienindizes kräftig zugelegt. So notiert der US-Leitindex S&P 500 27% im Plus, während sein Schweizer Pendant – der Swiss Market Index (SMI) – aktuell eine Avance von rund 25% verzeichnet.

Der erfreuliche Kursverlauf ist allerdings nicht einem starken Geschäftsgang der Unternehmen zu verdanken, sondern grösstenteils einem steigenden Bewertungsniveau. Das illustriert der obige Chart von Ineichen Research & Management, der die Kursentwicklung des laufenden Jahres (hellblaue Punkte) in zwei Komponenten aufteilt: in die Veränderung der Bewertung (blaue Balken) sowie in die Veränderung der Gewinnerwartung für die nächsten zwölf Monate (schwarze Balken).

Praktisch überall sind die Avancen einem steigenden Kurs-Gewinn-Verhältnis zuzuschreiben, während in zahlreichen Märkten die Gewinnprognosen sogar gesunken sind. Zu den wenigen Ländern, in denen sich die Profiterwartungen – wenn auch moderat – erhöht haben, zählt die Schweiz. Das deutlich gestiegene Bewertungsniveau macht die Börsen anfälliger für eine Korrektur – vor allem wenn der Rückenwind durch die lockere Geldpolitik nachlässt.

(Quelle der Grafik: Ineichen Research & Management)