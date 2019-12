Das Jahrzehnt neigt sich dem Ende zu. Welche US-Aktien haben in dieser Zeit am besten performt? Die obige Grafik verrät es für den breiten S&P-500-Index. Sie zeigt die Gesamtrendite – also inklusive der Dividende – seit Anfang 2010.

Ganz oben: der Streaming-Dienst Netflix (NFLX 333.38 0.35%). Das Jahr 2010 war das Ende der DVD – die Videothekkette Blockbuster ging in Konkurs. Und Netflix setzte zunehmend auf das Streaming. Das bisherige Geschäftskonzept der DVD-Ausleihe per Post wurde immer weniger wichtig. Mitte 2010 hatte Netflix 15 Mio. Nutzer, heute sind es über 160 Mio. Dank dieses riesigen Wachstums konnte sich der Kurs mehr als verdreissigfachen.

Hierzulande weniger bekannt als Netflix ist die Anleihenhandelsplattform MarketAxess. Mit einem Plus von 2770% landen ihre Aktien auf Platz zwei der Bestenliste. Die Börsenkapitalisierung beträgt unterdessen 14 Mrd. $ – allein dieses Jahr hat der Börsenwert damit um 6 Mrd. $ zugelegt. Grund für den Erfolg im elektronischen Bondhandel ist auch die enge Partnerschaft mit dem weltgrössten Asset-Manager BlackRock (BLK 503.745 0.28%).

Auf dem dritten Platz sind die Valoren des Medizintechnologieanbieters Abiomed mit einer Kurssteigerung von über 2000%. Mit einem Börsenwert von rund 7 Mrd. $ ist Abiomed aber noch kein Schwergewicht. Sie ist spezialisiert auf Herzpumpen. Das Kursplus der letzten Jahre war anscheinend übertrieben: Seit Anfang Jahr ist der Kurs über 40% eingebrochen.

