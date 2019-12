Auf den ersten Blick sieht der Auftragseingang für langlebige Güter in den USA gar nicht gut aus. Mit 2% sind die Neubestellungen im November im Vergleich zum Oktober sehr stark gesunken, wie am Montag vor Weihnachten bekannt wurde. Dies geht vor allem auf den Einbruch der Aufträge für militärische Flugzeuge zurück.

Für Konjunkturbeobachter sind solche Grossbestellungen allerdings oft wenig relevant: Sie werden über Monate, wenn nicht sogar Jahre abgearbeitet. Damit sagen sie wenig über die künftige Dynamik der Privatwirtschaft eines Landes aus.

Relevanter ist in den USA daher weniger der Gesamtauftragseingang, sondern nur der für zivile Investitionsgüter (ohne Transportmittel). Er gibt tatsächlich Hinweise, wie stark sich der Kapitalaufbau und damit die Konjunktur entwickeln werden.

In dieser Kategorie zeichnet sich ab, dass es in den nächsten Monaten zu einer Bodenbildung kommen könnte. Zur Erinnerung: Die US-Industrie befindet sind seit Anfang 2019 in der Krise mit schrumpfender Produktion, auch weil die Unternehmen ihre Investitionen rapide zurückfahren.

Allein seit Mitte 2019 lag der Auftragseingang für heimische Investitionsgüter (zivil, ohne Verkehr) jeden Monat unter dem Niveau des Vorjahres. Ein erfreuliches Signal ist nun, dass im November die Jahresveränderungsrate erstmals seit Juni wieder positiv geworden ist. Das zeigen die neuesten Daten vom Montag, allerdings erst auf den zweiten Blick (vgl. Chart).

Ohnehin konnte wegen des robusten Stellenaufbaus in der Gesamtwirtschaft bislang von akuter Rezessionsgefahr keine Rede sein. Denn der weitaus grössere Wirtschaftszweig der Dienstleister glich die Industrieschwäche bis zuletzt noch mehr als aus.

Zwar sind auch jetzt noch Rückschläge möglich, die den Abwärtstrend in der Kapitalnachfrage in den Vereinigten Staaten bestätigen würden. Allerdings passen die hoffnungsvollen Konjunktursignale zum Jahresende dazu, dass die US-Privatwirtschaft die Arbeitszeiten bereits seit dem Sommer wieder beschleunigt ausweitet.

Auch wenn noch keine Entwarnung für die US-Konjunktur angebracht scheint, die Chancen auf eine Bodenbildung steigen. Somit könnte die US-Wirtschaft – wie damals kurz vor der Wahl von Präsident Donald Trump – auch 2020 wieder die Kurve kriegen.