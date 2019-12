Wenn Beobachter derzeit die US-Konjunktur beurteilen, verweisen sie oft auf den robusten Arbeitsmarkt. Die Industrie und die Investitionen mögen zwar kriseln, doch wie bereits 2015 bis 2016 entscheidet sich im Stellenaufbau, ob die amerikanische Volkswirtschaft in die Krise rutscht.

Der nächsten Arbeitsmarktbericht – für Dezember – wird allerdings erst am 10. Januar erwartet. Damit liefern die wöchentlichen Erstanmeldungen zur Arbeitslosenhilfe noch einige Tage länger als sonst den besten Überblick über den US-Jobmarkt.

Zuletzt gab es ungewöhnliche Bewegungen in diesen wöchentlichen Meldungen, die derzeit bis zum 21. Dezember reichen. So sanken die Erstanmeldungen Ende November von 213’000 auf 203’000, um eine Woche später kräftig auf 252’000 hochzuschnellen und dann wieder auf 222’000 zu fallen, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Solche starken Schwankungen sind eher ungewöhnlich. Sie sind selbst im Zwölfwochendurchschnitt (3 Monate) und in der Jahresrate erkennbar. Wie der Chart zeigt, haben die Schwankungen auch nichts mit der Saisonbereinigung durch die Statistiker zu tun.

Ökonomen führen die heftigen Schwankungen dennoch auf statistische Effekte zurück, die mit der späten Lage des Thanksgiving-Feiertags zu tun haben. Aktuell liegt der saisonbereinigte Zwölfwochenschnitt leicht über dem sehr niedrigen Niveau des Vorjahres – zuletzt waren es gerade einmal 0,2% mehr.

Aus der Dynamik der Erstanmeldungen zur Arbeitslosenhilfe lässt sich damit zwar kein Boom in der US-Wirtschaft erkennen, gleichwohl auch keine akute Krisengefahr. Als die letzte Rezession Ende 2007 ausbrach, gingen ihr schon eine Weile Steigerungen von rund 5% auf Jahressicht voraus.