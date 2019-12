Die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China hat tiefe Bremsspuren in den Gewinnen der chinesischen verarbeitenden Industrie hinterlassen. Doch dank den von der Regierung eingeleiteten konjunkturstützenden Massnahmen und einer ganzen Reihe von Sonderfaktoren hat eine Trendumkehr eingesetzt – zumindest kurzfristig.

Nachdem die Industriegewinne im Oktober noch 9,9% tiefer als im gleichen Zeitraum des Vorjahres ausgefallen waren, sind sie im November 5,4% gestiegen (rote Linie). Das zeigt der Bericht des japanischen Finanzhauses Nomura.

Damit sind die Ergebnisse dieses stark von staatlich kontrollierten Konzernen dominierten Sektors im Verlauf der vergangenen elf Monate durchschnittlich 2,1% gefallen. Der Trend dürfte angesichts der Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg wie auch des erneut beschleunigten Kreditwachstums in den kommenden Monaten weitergehen.

Dieser Trend spiegelt sich auch in dem jüngst überraschend gut ausgefallenen Einkaufsmanagerindex und vor allem den im November erneut robuster gewordenen Einzelhandelszahlen.

«Die Erholung wird durch eine stärkere externe Nachfrage, einen stabilen Immobilienmarkt und eine Aufstockung der Lagerbestände unterstützt», heisst es in einem Kommentar des Finanzhauses China International Capital Corp (CIIC).

Die Industrieproduktion ist im Oktober gegenüber dem Vorjahreszeitraum 4,6% gestiegen. Gleichzeitig sind die Preise für Industrieprodukte im November um weitere 1,4% gefallen, nachdem sie im Oktober 1,6% zurückgegangen waren.

Chinas Schwerindustrie hatte in den vergangenen Monaten besonders stark mit Gegenwind zu kämpfen. So sind die Gewinne der metallerzeugenden Unternehmen in den vergangenen elf Monaten 42% tiefer ausgefallen als im Vorjahreszeitraum. 2018 waren sie noch 37% gestiegen. Die Gewinne der nach wie vor mit einer besonders ausgeprägten Nachfrageschwäche kämpfenden Autobauer sind im laufenden Jahr rund 13% gesunken.

Grafik: Nomura