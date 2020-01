2019 wird als aussergewöhnliches Anlagejahr in die Annalen eingehen. Während normalerweise Avancen in gewissen Assetklassen durch Verluste in anderen Bereichen begleitet werden, verzeichneten im vergangenen Jahr praktisch alle relevanten Vermögenswerte Gewinne.

Das illustriert die obige Grafik von Morgan Stanley: Auf der X-Achse wird die Gesamtrendite des globalen Aktienindex MSCI World abgetragen – also inklusive Dividendenausschüttungen –, auf der Y-Achse die Gesamtrendite zehnjähriger US-Staatsanleihen.

Wie der Chart zeigt, war 2019 für den Aktienmarkt mit einer Gesamtrendite von 28% nicht nur das zweitbeste Jahr seit 1990. Es war auch das beste, wenn man nur Jahre berücksichtigt, in denen die US-Staatsanleihen ebenfalls positiv rentierten.

(Quelle der Grafik: Morgan Stanley)