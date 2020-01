Diese Woche ist es so weit. Das Vereinigte Königreich tritt am Freitag aus der Europäischen Union aus. Ab Samstag läuft dann bis Ende des Jahres eine Übergangsphase, in der das Land weiter Teil des EU-Binnenmarktes und Teil der EU-Zollunion ist. Dennoch bleiben wichtige Fragen zu den Beziehungen der beiden Wirtschafts- und Währungsräume offen.

In einer Umfrage hat die Bank of England (BoE) im Dezember ermittelt, dass die britische Bevölkerung sich auf eine wirtschaftliche Abschwächung einstellt. Bei der konkreten Frage nach den Erwartungen für das persönliche Einkommen (Income) und die Ausgaben (Spending) äussern sich die Teilnehmer jedoch weniger pessimistisch. Wie der obige Chart zeigt, verlaufen die Einkommenserwartungen stabil. Aber der Saldo der Privathaushalte, die angeben, dass sie ihre Ausgaben in den kommenden zwölf Monaten erhöhen werden, ist zuletzt gegen null gesunken. Nach dem Brexit-Referendum war er deutlich gestiegen.

Die BoE hakte nach und fragte, weshalb viele Haushalte ihre Ausgabepläne nun drosseln wollen. Die Antwort: Es wird erwartet, dass im Zuge des EU-Austritts die Preise steigen. Hingegen werden keine Verschlechterung der Arbeitsplatzsicherheit und auch keine negative Veränderung bei den Einkommen befürchtet.

(Quelle: Bank of England)