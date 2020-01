Etwa zehn Jahre nach dem Start der Finanzkrise im Jahr 2009 scheint sich die wirtschaftliche Situation in Griechenland definitiv zum Besseren zu wenden. Noch vor fünf Jahren stand das Land unter der radikalen Regierung von Premierminister Alexis Tsipras und Finanzminister Yanis Varoufakis dank der kostspieligen Konfrontation mit den Gläubigern erneut am Rande des finanziellen Kollapses.

Heutzutage liegt das Vertrauen der Unternehmer deutlich über dem Durchschnitt der restlichen Eurozone (vgl. orange Kurve in der Grafik). Die Dynamik zeigt nach oben und liegt mittlerweile fast so hoch wie in den Jahren vor der Finanzkrise. Einen nicht unwesentlichen Beitrag hat daran die neue konservative Regierung unter Premier Kyriakos Mitsotakis, die seit letztem Juli das Sagen hat. Steuersenkungen und unternehmensfreundliche Reformen fördern Investitionen und Stellenaufbau.

Die Ratingagentur Fitch hat letzten Freitag die Klassifizierung von Griechenlands Staatsobligationen um eine Stufe auf BB angehoben und mit einem positiven Ausblick versehen. Somit ist das Rating nur noch zwei Stufen von Investment Grade (Anlagequalität) entfernt. Dies würde die griechischen Papiere dann auch für das Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank qualifizieren.

(Quelle der Grafik: Berenberg)