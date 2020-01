Am Montag geht es los. Dann finden in Iowa die ersten Caucuses statt. Dort bestimmen die Wähler der Demokraten und der Republikaner, welchen Präsidentschaftskandidaten sie am 3. November ins Rennen schicken wollen.

Während Präsident Donald Trump bei der parteiinternen Ausmarchung keine ernste Konkurrenz hat, ist das Rennen der Demokraten völlig offen. Gemäss Umfragen haben der Senator aus Vermont, Bernie Sanders, und der ehemalige Vizepräsident Joe Biden die Nase vorn. Das zeigt sich auch in den finanziellen Zuwendungen.

Sanders hat im letzten Quartal 2019 mit 34,5 Mio. $ so viele Spenden eingesammelt wie kein anderer Demokrat. Es folgt der ehemalige Bürgermeister von South Bend, Pete Buttigieg, mit 24,7 Mio. $. Auf Rang drei liegt Biden mit 22,7 Mio. $.

Fleissig am Spendensammeln ist auch Trump. Er hat bisher sogar mehr Gelder eingesammelt als die Kandidaten der Demokraten. Das ist keine Überraschung, geniesst er als Amtsinhaber doch diverse Vorteile wie grosse Bekanntheit und keine ernste Konkurrenz.

Überraschend ist hingegen, wie deutlich er gegenüber den gesammelten Geldern aller Demokraten zurückliegt. Gemäss einer Analyse des amerikanischen Fernsehsenders CNBC haben die Demokraten gesamthaft mehr als das Dreifache des Betrags von Trump aufgebracht. Während Trump im vergangenen Jahr 144 Mio. $ eingesammelt hatte, kamen die Demokraten auf 516 Mio. $.

In den vergangenen Wahlkämpfen sah das anders aus. Barack Obama hatte 2011 zu seinen Herausforderern eine Lücke von 8%, und George W. Bush sammelte 2003 gar 2% mehr ein als die Demokraten.

Die finanzielle Macht der Demokraten ist noch erdrückender, wenn die Gelder von Michael Bloomberg eingerechnet werden. Der ehemalige Bürgermeister von New York ist spät ins Rennen eingestiegen, lässt die ersten Staaten aus und finanziert die Kandidatur primär mit eigenen Mitteln.

Bisher hat der Milliardär allein für Werbung in Internet, TV und Radio 251,3 Mio. $ ausgegeben – so viel wie niemand sonst. Einigermassen mithalten kann einzig der andere Milliardär im Rennen, Tom Steyer.

Bloomberg hat zudem nicht ausgeschlossen, bis zu 1 Mrd. $ für den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten aufzuwenden – selbst wenn er die Nominierung nicht erhalten sollte.

