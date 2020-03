Morgen Dienstag ist der wichtigste Tag im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur. An keinem anderen Tag des Vorwahlkampfs werden auf einen Schlag mehr Delegierte verteilt: insgesamt 1357. Das sind 37% der Stimmen, die im Sommer an der National Convention der Demokratischen Partei den Herausforderer Donald Trumps wählen werden. Zu Recht sind daher alle Blicke auf diesen «Super Tuesday» gerichtet.

Gewählt wird in sechzehn Bundesstaaten gleichzeitig, u.a. in Kalifornien und Texas. Erstmals beteiligt sich auch der Milliardär Michael Bloomberg, der auf die vorangegangenen Abstimmungen im Februar verzichtet hatte. Der Ausgang ist dadurch weniger voraussehbar.

«Super Tuesdays» haben in den US-Vorwahlen immer wieder für Überraschungen gesorgt. In der heutigen Form gibt es sie seit den Neunzigerjahren. Sie fallen auch nicht immer gleich umfassend aus. So zählt der morgige mit sechzehn Abstimmungen zu den wichtigeren. Beim letzten Mal vor vier Jahren wurde in nur dreizehn Bundesstaaten gewählt.

Der Rekord fand indes vor zwölf Jahren statt: Am 5. Februar 2008 wurden in vierundzwanzig Bundesstaaten insgesamt 47% der demokratischen Delegiertenstimmen vergeben. Zu einem Vorabentscheid kam es damals dennoch nicht. Barack Obama und Hillary Clinton kämpften bis zum Ende des Vorwahlprozesses Anfang Juni erbittert um jede Delegiertenstimme.

