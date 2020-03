Das Fed hat die Marktteilnehmer überrascht. Eine Leitzinssenkung um fünfzig Basispunkte stand wohl bei kaum jemandem auf der Agenda. Die anfängliche Euphorie über die grosszügige geldpolitische Stütze ist schnell allgemeiner Skepsis gewichen. Wie miserabel müssen die Datenlage und die Einschätzung der Notenbanker sein, dass sie so tief in den Instrumentenkasten greifen?

Die US-Börsen schlossen in der Folge tief im negativen Bereich. Die Grosszügigkeit hat sich nicht ausgezahlt. Aus Sorge wenden sich die Marktteilnehmer wieder sicheren Anlagen zu. Die Rendite auf die zehnjährige US-Staatsanleihe fiel gestern Nachmittag nach dem Zinsentscheid zum ersten Mal in der Geschichte unter 1%. Seit 1871 ist die Risikoprämie noch nie so nah an die Nullgrenze gesunken.

Damit nicht genug: Für die nächste Fed-Sitzung am 18. März ist ein weiterer Zinsschritt von fünfundzwanzig Basispunkten voll eingepreist – unter dem Strich erwarten die Marktteilnehmer sogar mit 68%iger Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung um weitere fünfzig Basispunkte. Frei nach dem Motto, viel nützt viel.

Es scheint, als ob die Tage gezählt sind, bis auch die US-Notenbank mit negativem Leitzins hantiert. Der Immobilienmagnat Donald Trump wird erfreut sein über die Folgsamkeit seiner Währungshüter.

(Quelle: Robert J. Shiller Website)