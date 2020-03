2020 ist an Wallstreet kein Jahr für schwache Nerven. Während die US-Börse gemessen am marktbreiten Leitindex S&P 500 (SP500 3078.44 -1.65%) bis zum 21. Februar an keinem Handelstag mehr als 2% zulegte oder nachgab, sackte sie in der Woche darauf 11,5% ab. An drei Tagen verlor der S&P 500 jeweils mehr als 3%.

Seither ging es zwar erfreulich weiter, Ruhe eingekehrt ist an Wallstreet aber auch in der laufenden Woche noch nicht. Auf Euphorie (+4,6%) folgte Panik (–2,8%) und wiederum Euphorie (+4,2%).

Handelstage mit einem Minus von mehr als 3% gab es im vergangenen Jahr im S&P 500 nie. 2018 verlor der Leitindex an fünf Tagen mehr als 3%. Das war Anfang des Jahres, als die Angst vor anziehender Inflation und strafferer Geldpolitik die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen gegen 3% trieb und auf dem Aktienmarkt lastete.

Mehr als zwei Handelstage mit einem Plus von über 3% – wie im laufenden Jahr – gab es zuletzt 2011 mit sechs. Im Sommer vor neun Jahren führte die Eurokrise zu erhöhter Volatilität. Wie auch heuer folgte an der US-Börse auf Tage mit grossem Verlust oft eine nicht minder ausgeprägte Gegenbewegung.

Ausserordentlich sind derzeit auch die Schwankungen des Aktienmarktes im Tagesverlauf. An sechs von 43 Handelstagen bewegte sich der S&P 500 in einer Bandbreite von mehr als 3% – ungefähr an jedem siebten Handelstag. Geht es in diesem Tempo weiter, wird 2020 zu einem der turbulentesten Börsenjahre der jüngeren Vergangenheit. Seit 1962 war es an Wallstreet nur während der Erdölkrise (1974), im Nachgang der Dotcom-Blase (2002) und während der Finanzkrise (2008/2009) hektischer.