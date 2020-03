Letzte Woche sackte die Marktverzinsung zehnjähriger US-Staatsanleihen unter 1%. So tief rentierte die richtungsweisende US-Treasury-Note noch nie zuvor.

Schuld ist die Angst vor einer Rezession im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus, die einen Kurssturz bei Aktien ausgelöst hat. Anleger flüchten aus riskanten Positionen und parken ihr Geld in den sichersten und liquidesten Wertpapieren, die zu haben sind: Treasuries.

So neu Covid-19 auch ist, die Marktreaktion ist es nicht. Sie folgt dem Verhalten in früheren Krisen und Crash-Phasen. Die Zinsexperten der Bank Nordea haben vier Beispiele aus der jüngeren Geschichte hervorgeholt, in denen die Rendite der zehnjährigen Benchmarkanleihe eines Landes schon einmal unter 1% gefallen ist.

Zuerst geschah dies in Japan 1998 (rote Linie), als die Weltbörsen auf die Rubelkrise reagierten und u.a. der Hedge Fund LTCM kollabierte. Der Chart zeigt die Anzahl der Handelstage vor und nach dem Moment, als die Rendite von 1% unterschritten wurde (Punkt 0 auf der horizontalen Achse). In Japan setzte sich die Abwärtsfahrt vierzehn Tage fort, bis die Rendite erneut leicht stieg. Insgesamt blieb sie jedoch über fünfzig Tage unter 1%. Dann erholte sie sich drastisch.

In Grossbritannien 2016, als der Schock des Brexit-Referendums die Märkte belastete, wurde das gleiche Muster sichtbar (grüne Linie) – wenngleich die Marktzinsen nach siebzig Tagen im Keller nicht so kräftig stiegen wie achtzehn Jahre zuvor in Japan. Dagegen kam es weder in der Schweiz 2011 (grau) noch in Deutschland drei Jahre später (hellblau) zu einer Trendwende. Die Renditen sanken über Monate hinweg.

Was lässt sich als Lehre für die heutige Situation mitnehmen? Selbst wenn die Renditen in den USA künftig wieder steigen sollten, legen die Präzedenzfälle aus anderen Ländern nahe, dass die Umkehr – falls überhaupt – frühestens nach zwei Monaten einsetzt. Vorerst muss man sich an die rekordtiefen Marktzinsen wohl gewöhnen.

(Quelle der Grafik: Nordea)