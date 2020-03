Die Coronapandemie und die fragwürdige Reaktion von Regierungen und Notenbanken versetzen Anleger in Panik. Der US-Aktienmarkt verzeichnete gestern den grössten Tagesverlust seit dem Crash von 1987.

Nicht einmal die ausserordentliche Liquiditätsspritze der US-Notenbank von bis zu 1500 Mrd. $ vermochte die Gemüter zu beruhigen. Und im Weissen Haus scheint man sich der wahren Ausbreitung des Coronavirus sowie des Risikos für das Gesundheitssystem und für die Wirtschaft noch nicht gänzlich bewusst zu sein. Statt Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Inland zu treffen, hat die Trump-Regierung ein Einreiseverbot für Europäer verhängt.

Dem Absturz der US-Aktien war ein Crash an Europas Börsen vorausgegangen. Die neue EZB-Chefin Christine Lagarde schaffte es ebenfalls nicht, das Vertrauen zu stärken. Mit ihrer Aussauge, wonach die EZB nicht da sei, um die erhöhte Bondrenditen in einzelnen Ländern zu senken, goss sie zusätzlich Öl ins Feuer.

Der deutsche Dax (DAX 9352.2 2.09%) verlor in einem Tag 12%. Selbst die defensivere Schweizer Börse büsste fast 9,6% ein. So gross waren die täglichen Verluste nicht einmal während der Finanzkrise 2008/09. Das einzige Mal, dass der Schweizer Aktienindex SMI (SMI 8473.24 2.45%) in seiner über dreissigjährigen Geschichte mehr als 10% nachgab, war im Oktober 1989.

Damals waren unter anderem die Exzesse bei fremdfinanzierten Übernahmen (Leveraged Buyouts) in den USA der Auslöser. Am Tag nach dem Schock erholte sich die Schweizer Börse 5%. Den Tiefpunkt erreichte den SMI aber erst fünfzehn Monate später, 25% unter dem Niveau nach dem Crash.

Quelle der Grafik: Bloomberg