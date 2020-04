Der Schweizerischen Nationalbank ist es dank ihrer Devisenkäufe gelungen, den Franken-Euro-Wechselkurs knapp unter 1.06 Fr./€ zu stabilisieren. Der Euro hat zuletzt nicht weiter an Wert verloren. Zum Dollar notiert die Gemeinschaftswährung 1.08 $/€, nur wenig über den Tiefstkursen des vergangenen Monats. Weiterhin lastet ein beachtlicher Verkaufsdruck auf dem Euro. Schaut man sich den Handelsverlauf genauer an, zeigt sich jedoch ein differenzierte Bild, je nachdem, wo die Währung gerade gehandelt wird.

So wird der Euro vor allem während der europäischen Handelsstunden verkauft. Im Gegensatz dazu befindet er sich auf der Käuferseite, wenn die US-Börsen geöffnet sind. Dann wird dort der Dollar gegen Euro verkauft. Der Chart zeigt den Verlauf anhand des aussenhandelsgewichteten Euroindex in den drei grossen Zeitzonen: Europa resp. London, USA, Asien. Die jeweiligen Währungen stehen in Zeiten der Coronakrise vor allem während der lokalen Handelszeiten unter Druck. Offensichtlich regiert die Angst vor den Folgen des Virus – und die ist vor der eigenen Haustür stets am grössten.

Quelle: BoA, Bloomberg