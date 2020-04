Seit dem Tiefpunkt der Börsen in der Finanzkrise am 9. März 2009 konnten Anleger mit physischem Gold (Gold 1715.29 -0.87%) eine Rendite von 82% einstreichen. Setzte man seine Karten auf eine zehnjährige US-Staatsanleihe, dann liegt die Gesamtrendite, inklusive Reinvestition der Coupons, bei etwa 66%. Somit befand sich die Performance dieser als sicher erachteten Anlageklassen über das vergangene Jahrzehnt in etwa in der gleichen Liga.

Dieses Muster setzt sich im laufenden Jahr fort, wenn auch die Schwankungen von Goldanlagen seit Mitte Februar deutlich ausgeprägter sind (vgl. Grafik oben, rote Linie). Inmitten der Pandemie, die die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession katapultiert, konnten Investoren in beiden Anlageklassen seit Jahresbeginn immerhin etwa 10% Rendite erwirtschaften.

Die zwei Anlagen haben ihren Job als Zufluchtsort in unsicheren Zeiten somit vorbildlich erfüllt. Sowohl Gold als auch US-Treasuries sind nun daran, ihren Höchststand vom 9. März zu testen. Die Analysten von Gavekal Research sind allerdings überzeugt, dass Gold künftig die bessere Anlage sein wird.

Folgende Punkte sprechen für Goldanlagen:

Die Nachfrage nach physischem Gold ist deutlich stärker, als der Preisanstieg vermuten lässt. Der Lockdown in Indien bedeutet, dass etwa ein Viertel des Weltmarktes geschlossen ist. Generell werde die Nachfrage nach dem Edelmetall durch Lockdowns weltweit künstlich eingedämmt, und die Lager von Goldbarren seien auf einem Rekordstand.

Anleger haben sich auf das Horten verlegt. Goldbarren sind dabei das begehrte Objekt schlechthin.

Mit der wachsenden Staatsverschuldung im Rahmen der Stützungsmassnahmen steigt das Angebot an Anleihen, während dank Minenstilllegung Knappheit an physischem Gold herrscht.

Ausschlaggebend wird nicht zuletzt sein, wie viel Volatilität die Investoren in Kauf nehmen wollen. Gold scheint hier im Nachteil zu sein.

(Quelle der Grafik: Gavekal Research)